Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos venezolanos en EUA

Por: Carlos Nava 27 Enero 2026, 18:30 Compartir

La líder chavista enfatizó que el objetivo primordial de recuperar estos fondos es atender las carencias del sector sanitario y energético

En un giro diplomático sin precedentes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que el Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a liberar activos venezolanos congelados. Los recursos, según detalló la mandataria, serán destinados de forma inmediata a la compra de suministros médicos y el fortalecimiento de la infraestructura crítica del país. Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez confirmó que estos avances son el resultado directo de una nueva agenda de trabajo establecida con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio. Prioridad en salud y servicios públicos La líder chavista enfatizó que el objetivo primordial de recuperar estos fondos es atender las carencias del sector sanitario y energético. Entre los puntos clave del anuncio destacan: Salud: Adquisición masiva de equipamiento para la red hospitalaria nacional directamente en el mercado estadounidense.

Servicios: Inversión en repuestos y equipos para estabilizar el sistema eléctrico nacional.

Energía: Financiamiento para proyectos de modernización en la industria del gas. "Estamos desbloqueando recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela. Esto nos va a permitir invertir sumas importantes en el equipamiento que nuestros hospitales necesitan con urgencia", afirmó Rodríguez.

Nueva etapa diplomática tras la captura de Maduro

Este acercamiento ocurre en un contexto político convulso. Rodríguez asumió la presidencia encargada tras los eventos del pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de operativos militares en territorio venezolano.

Desde su ascenso al poder, Rodríguez ha abogado por sustituir la confrontación por el "diálogo diplomático". "Hemos planteado que nuestras diferencias sean resueltas a través de la conversación política entre autoridades de ambos países", señaló la mandataria, desmarcándose de la retórica de aislamiento de su predecesor.

La respuesta de la Casa Blanca

Desde Washington, el presidente Donald Trump validó el cambio de tono en la relación bilateral. Al ser consultado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca sobre la postura de Caracas, el mandatario estadounidense fue tajante.

"Tenemos una muy buena relación", declaró Trump, minimizando posibles fricciones y confirmando que los canales de comunicación con el actual gobierno venezolano se mantienen abiertos y operativos.

Aunque Venezuela ha denunciado históricamente el bloqueo de miles de millones de dólares y reservas de oro debido a las sanciones, este anuncio marca el primer alivio financiero tangible bajo la nueva administración interina en Caracas.