Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos venezolanos en EUA

En un giro diplomático sin precedentes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que el Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a liberar activos venezolanos congelados. Los recursos, según detalló la mandataria, serán destinados de forma inmediata a la compra de suministros médicos y el fortalecimiento de la infraestructura crítica del país.
Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez confirmó que estos avances son el resultado directo de una nueva agenda de trabajo establecida con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio.
Prioridad en salud y servicios públicos
La líder chavista enfatizó que el objetivo primordial de recuperar estos fondos es atender las carencias del sector sanitario y energético. Entre los puntos clave del anuncio destacan:
Salud: Adquisición masiva de equipamiento para la red hospitalaria nacional directamente en el mercado estadounidense.
Servicios: Inversión en repuestos y equipos para estabilizar el sistema eléctrico nacional.
Energía: Financiamiento para proyectos de modernización en la industria del gas.
"Estamos desbloqueando recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela. Esto nos va a permitir invertir sumas importantes en el equipamiento que nuestros hospitales necesitan con urgencia", afirmó Rodríguez.