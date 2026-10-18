Dejan masivas protestas en Francia 1,200 detenidos y 150 heridos

Un incendio destruyó el histórico Ayuntamiento de Limoges durante la violenta jornada de manifestaciones en el territorio galo.

Una masiva jornada de protestas sociales sacudió este sábado a diversas ciudades de Francia, registrando una asistencia de entre 550,000 personas, esto según el Gobierno, y más de 800,000 de acuerdo con los organizadores, superando ampliamente las expectativas oficiales.

Las manifestaciones, convocadas por estudiantes, "chalecos amarillos" y empleados de servicios públicos, derivaron en disturbios, saqueos y ataques a edificios públicos que dejaron un saldo de 1,200 personas detenidas y 150 policías heridos.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, denunció que detrás de la violencia existe una "maniobra política" orientada a atentar contra "los centros de poder" en París, como el palacio del Elíseo, Matignon y la Asamblea Nacional.

"No se puede permitir que una minoría destroce y que sean siempre los mismos los que pagan". "Por lo tanto, es claramente una maniobra política que acepta la violencia", añadió antes de subrayar que "no nos dejaremos intimidar". Añadió después de haber hecho hincapié en que en París se habían intentado atacar "los centros de poder"

Ante estos hechos, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, instruyó a los fiscales solicitar prisión provisional para los arrestados debido a sus "perfiles particularmente violentos y peligrosos".

Destrucción del ayuntamiento de Limoges y exigencias de los alcaldes

Uno de los momentos más críticos de la jornada ocurrió en Limoges, donde cientos de manifestantes irrumpieron y provocaron un incendio que destruyó gran parte de las plantas superiores y la techumbre de su histórico Ayuntamiento, edificio construido entre 1876 y 1883 y declarado monumento histórico. El alcalde de la localidad, Guillaume Guérin, condenó el ataque y señaló que los agentes policiales no contaban con los medios suficientes para contener a los manifestantes violentos, asegurando que los actos reflejan "odio a las instituciones".

El descontento popular también dejó imágenes simbólicas en la capital parisina, donde un grupo de manifestantes colocó un enorme chaleco amarillo sobre la emblemática estatua de la República, evocando la fuerza del histórico movimiento social en el centro de la plaza.

Ante la magnitud de los daños en distintas urbes, los alcaldes de París (Emmanuel Grégoire), Marsella (Benoît Payan) y Lyon (Grégory Doucet) solicitaron una reunión urgente con el primer ministro para principios de la próxima semana, exigiendo un diagnóstico preciso sobre los acontecimientos para evitar que situaciones de vandalismo y saqueos se repitan.