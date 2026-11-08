Deja tres muertos y 16 heridos ataque con drones en Colombia

La agresión armada dejó tres soldados muertos en el departamento de Bolívar, donde grupos criminales se disputan rutas del narcotráfico.

El número de soldados heridos de gravedad tras un ataque perpetrado con drones cargados con explosivos contra una base militar en el norte de Colombia ascendió a 16. El Ejército de Colombia confirmó además la muerte de tres uniformados y reportó que otros 31 integrantes de la unidad militar resultaron afectados tras la detonación de los dispositivos en el municipio de Santa Rosa del Sur, ubicado en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con la institución militar, las instalaciones del Cantón Militar fueron blanco de "aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos". Ante los hechos, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella condenó la agresión y ordenó intensificar de inmediato las operaciones en la zona para capturar a los responsables y desarticular las estructuras criminales operantes en la región.

La Defensoría del Pueblo detalló que la embestida ocurrió mientras las autoridades locales sostenían un consejo de seguridad en la Alcaldía municipal, convocado tras el homicidio de tres personas registrado el día anterior. El organismo advirtió que el ataque no representa un hecho aislado, sino que responde a las disputas territoriales que libran el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC por el control del narcotráfico, corredores estratégicos y rentas de la minería ilegal.

El panorama humanitario en el sur de Bolívar se ha deteriorado de manera drástica en meses recientes. Tan solo entre mayo y septiembre de 2026, la Defensoría documentó 22 emergencias humanitarias vinculadas a confinamientos y desplazamientos forzados masivos que han afectado a más de 11 mil personas, sumado a la colocación de minas antipersonal y severas restricciones a la movilidad de alimentos y medicinas en las comunidades.