Deja tornado en Francia al menos 26 heridos y destrozos

Autoridades mantienen la alerta meteorológica ante el pronóstico de fuertes lluvias, granizo y rachas de viento en la región.

Más de cien bomberos y gendarmes permanecían movilizados este lunes en Pomas, cerca de Carcasona, en el departamento del Aude, tras el paso de un tornado, que causó al menos 26 heridos e importantes daños materiales, mientras varias zonas del sur y oeste del país vivían una intensa actividad tormentosa.

Según la delegación del Gobierno del Aude, los heridos se encontraban "en urgencia relativa" y cinco han sido trasladados a centros hospitalarios, mientras que catorce especialistas en búsqueda y rescate urbano y una unidad canina participaban en las operaciones en Pomas, mientras otros refuerzos iban en camino.

La Cruz Roja también se ha desplazado para atender a las personas afectadas y se han habilitado centros de alojamiento para la noche tras el paso del tornado que afectó a varias localidades entre Carcasona y Limoux, especialmente Pomas. Cerca de 100 viviendas resultaron impactadas.

Varias carreteras departamentales quedaron cortadas por la caída de árboles o para facilitar las operaciones de emergencia. Además, unos 2,800 hogares se encontraban sin electricidad en diez municipios del departamento.

El Aude permanecía esta noche en alerta naranja por tormentas, y la Prefectura pidió a la población evitar las zonas afectadas, respetar las instrucciones de los servicios de emergencia y consultar únicamente fuentes oficiales.

Una veintena de departamentos estuvieron este lunes en alerta por tormentas, como la de lluvia y granizo en pleno ascenso al Col de Mont Louis, a 16 kilómetros de la meta de Font Romeu, primera cita en alto de la Vuelta a España 2026, que obligó a la cancelación de la tercera etapa para "proteger la seguridad de los corredores", explicó la organización en plena carrera.

El instituto meteorológico oficial Météo France advirtió de una nueva oleada de tormentas durante la noche del lunes en el Mediterráneo, principalmente en Bouches-du-Rhône y Var, que posteriormente podría alcanzar los Alpes Marítimos y Córcega.

Estos episodios tormentosos pueden provocar lluvias de entre 30 y 50 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas de viento de 90 a 110 km/h, con máximas localmente de 120 km/h.

Se prevé que la inestabilidad continúe durante los próximos días. El martes las tormentas se desplazarán hacia el noreste, mientras que el miércoles podrían producirse tormentas potencialmente violentas en una cuarta parte del noroeste de Francia, mientras que el jueves se esperan nuevas tormentas frecuentes desde el Macizo Central hasta el noreste del país.