Deja siete heridos fallo de juego mecánico en Venezuela

La atracción conocida como sillas voladoras sufrió un desperfecto estructural que provocó el desplome sobre la zona perimetral.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un saldo preliminar de al menos siete personas heridas, en su mayoría menores de edad, dejó el colapso de un juego mecánico instalado en un parque de diversiones en la localidad de El Callao de Venezuela.

De acuerdo con los reportes iniciales y grabaciones captadas en el lugar, la atracción conocida como "sillas voladoras" sufrió un desperfecto en su estructura principal mientras se encontraba en funcionamiento, lo que provocó que el mecanismo viniera abajo sobre la zona perimetral.

Tras el desplome, asistentes al lugar y cuerpos de emergencia procedieron a levantar las lonas y láminas caídas para auxiliar a los atrapados entre los fierros.

De manera extraoficial, sin que hasta el momento ninguna autoridad local lo haya confirmado mediante un pronunciamiento formal, trascendió que la feria será clausurada a raíz del incidente, mientras se llevan a cabo los peritajes para determinar las causas del fallo.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y verificar las condiciones operativas de la feria.