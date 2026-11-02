Deja nueve muertos desplome de jet ejecutivo en Florida

Un avión que volaba de Texas a las Bahamas se impactó este domingo en una vialidad transitada; la NTSB ya investiga las causas del suceso.

Un jet ejecutivo que volaba de Texas a las Bahamas se estrelló este domingo 1 de noviembre en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, y provocó un incendio junto a una vialidad transitada. Los nueve ocupantes murieron, confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:50, hora local, cerca de Cresthaven. La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó la aeronave como un Learjet 60 que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom con destino a North Eleuthera.

El impacto movilizó a bomberos, policías y servicios de emergencia, mientras las autoridades preparaban alojamiento temporal para cientos de vecinos de una comunidad cercana.

La aeronave cayó junto a Military Trail

Videos grabados desde vehículos muestran al avión descendiendo de forma pronunciada antes de impactar y generar una explosión. El choque dejó un cráter, restos sobre el pavimento y una columna de humo negro cerca de viviendas y automóviles en circulación.

El sitio se encuentra en las inmediaciones de Military Trail y 10th Avenue North. Las autoridades cerraron la circulación y pidieron a los conductores evitar el área para permitir las labores de emergencia.

Jim Reynolds, portavoz del aeropuerto de Austin, confirmó que se trataba de una aeronave privada e identificó su matrícula como N722BD. Hasta el momento de los reportes revisados, las identidades de quienes viajaban a bordo no habían sido divulgadas.

Preparan refugios para unos 600 residentes

Durante una conferencia en el lugar, el gobernador Ron DeSantis informó que no se habían recibido reportes de personas en tierra fallecidas o lesionadas por el accidente o los escombros. Ese balance permanecía sujeto a actualización.

Funcionarios del condado señalaron que aproximadamente 600 habitantes de una comunidad cercana de casas móviles necesitarían alojamiento temporal. Para atenderlos, se dispusieron dos refugios y se preparó transporte público, a la espera de que las autoridades autorizaran el traslado.

El cierre de Military Trail abarcaba el tramo entre 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive. Las autoridades advirtieron que las restricciones podrían prolongarse por los daños en la vía y las diligencias de investigación, sin establecer una fecha de reapertura.

NTSB investigará qué provocó la caída del Learjet

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabezará la investigación, con apoyo de un equipo de la FAA. Las agencias deberán reconstruir las circunstancias del vuelo y determinar qué ocasionó el descenso de la aeronave.

La FAA confirmó la ruta, el modelo del avión y el número de ocupantes, pero su comunicado preliminar no atribuyó el accidente a una falla mecánica ni a las condiciones meteorológicas.

Tampoco se había presentado un balance definitivo de daños a viviendas. Las autoridades mantienen bajo resguardo el lugar del impacto para continuar las labores de atención y las investigaciones.