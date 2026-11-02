Deja festejos de Halloween a 89 detenidos en Bogotá

La Policía de Colombia reportó más de 6,000 incidentes por disturbios y atendió 22,807 llamadas de emergencia tras el 31 de octubre.

La celebración de Halloween dejó más de 6,000 incidentes de atención policial por disturbios y exceso de ruido, más de 22,000 llamadas a las líneas de emergencia y al menos 89 personas detenidas en Bogotá, informó este domingo la Policía Nacional de Colombia.

Los festejos del 31 de octubre, en los que miles de personas se volcaron a las calles con disfraces, dejaron diferentes incidentes de orden público en la capital colombiana, donde se ha convertido en tradición salir a pedir dulces.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, recibieron 22,807 llamadas a las líneas de emergencia, de las cuales 11,792 requirieron la atención presencial de los uniformados.

De estos casos, 6,816 estuvieron relacionados con riñas, exceso de ruido y otros comportamientos que afectaron la convivencia ciudadana.

El jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá, teniente coronel Manuel Saavedra, informó que se detuvo a 89 personas vinculadas a estos incidentes.

Además, se registraron tres homicidios que no se relacionan con esta celebración: uno de ellos por "intolerancia y dos al parecer por ajuste de cuentas", detalló Saavedra.

Como resultado de los operativos de control y prevención, se incautaron cuatro armas de fuego y 715 armas cortopunzantes; asimismo, se multó a 1,020 vehículos y motocicletas que incumplieron las restricciones de movilidad establecidas para estas fechas.