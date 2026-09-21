Deja dos muertos desplome de avioneta en Venezuela

Un capitán y un mecánico aeronáutico perdieron la vida al estrellarse la unidad poco después del despegue en Gran Sabana, Venezuela.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un trágico accidente aéreo se registró la jornada de este domingo 20 de septiembre en el estado Bolívar, luego de que una aeronave sufriera una drástica caída a tierra a escasos momentos de haber despegado desde las instalaciones del aeropuerto local en el municipio Gran Sabana.

El siniestro dejó un saldo fatal de dos personas fallecidas, quienes de acuerdo con los primeros reportes oficiales eran los únicos tripulantes que viajaban en la unidad al momento del impacto.

Las autoridades locales confirmaron la identidad de los dos ocupantes que perdieron la vida en el lugar de los hechos, se trata de Gilberto Bruzual, quien se desempeñaba como capitán al mando de la aeronave, y Luis Cabriles, profesional que laboraba como mecánico de la aviación.

Ambos tripulantes fallecieron de manera instantánea tras el impacto del aparato contra la superficie terrenal en las cercanías de la pista de despegue.

Tras la alerta generada por la caída de la unidad, diversos organismos de rescate, cuerpos de seguridad y autoridades de aeronáutica civil se trasladaron de inmediato hacia la zona geográfica del siniestro. Las comisiones procedieron con el acordonamiento del área de impacto para resguardar la escena y proceder con la recuperación de los cuerpos.

Hasta el momento, los motivos que provocaron la falla en la nave no han sido precisados. Se espera que los peritos e investigadores especializados en accidentes aéreos realicen los peritajes técnicos pertinentes para esclarecer el origen de la falla que causó el fatal desenlace en el sur del país.