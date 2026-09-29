Deja ataque armado un muerto y un lesionado en Guatemala

Elementos de auxilio acudieron al municipio de San José Pinula para atender a las víctimas y trasladar al herido a un hospital.

Un muerto y un lesionado grave fue el saldo de un ataque armado registrado en la 1.ª avenida y 7.ª calle de la zona 3 del municipio de San José Pinula, ubicado en el departamento de Guatemala, Guatemala. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado los nombres de las víctimas ni reportan datos sobre personas detenidas en relación con este hecho.

Elementos de la 69 y 127 Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar de la emergencia para brindar atención a las víctimas. En el sitio confirmaron el fallecimiento de una persona a consecuencia de la gravedad de los impactos de bala, mientras que un hombre de aproximadamente 55 años resultó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

El herido fue estabilizado en el lugar por Técnicos en Urgencias Médicas y trasladado de urgencia a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Mientras tanto, los socorristas resguardaron la escena del crimen y coordinaron las diligencias correspondientes con las autoridades competentes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.