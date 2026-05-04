Deja accidente en show de Monster Truck 2 muertos en Colombia

Testigos señalaron que el incidente ocurrió de manera repentina, lo que dificultó que las personas pudieran reaccionar a tiempo para ponerse a salvo

Un accidente durante una exhibición de vehículos tipo Monster Truck dejó al menos dos personas muertas y 37 heridas este domingo en la ciudad de Popayán, Colombia, luego de que una unidad perdiera el control y se impactara contra el público.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Boulevard Rose, una zona de recreación donde se desarrollaba el evento ante decenas de asistentes.

Vehículo pierde el control y embiste a espectadores

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del vehículo realizaba una maniobra dentro del espectáculo cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control del “Monster Truck”, saliéndose de la pista y arrollando a varias personas que se encontraban en el área destinada al público.

El vehículo avanzó sin control durante varios metros antes de impactarse contra un poste, lo que provocó escenas de pánico entre los asistentes.

Testigos señalaron que el incidente ocurrió de manera repentina, lo que dificultó que las personas pudieran reaccionar a tiempo para ponerse a salvo.

Confirman fallecidos y decenas de lesionados

La Secretaría de Salud de Popayán informó que entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad que falleció en el lugar, así como otra persona que perdió la vida posteriormente en el hospital Susana López de Valencia.

En total, se reportan 37 personas lesionadas, varias de ellas trasladadas a distintos centros médicos para recibir atención especializada.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la magnitud del accidente y señaló que toda la red hospitalaria, tanto pública como privada, fue activada para atender la emergencia.

“Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy en el sector del Boulevard Rose”, expresó el funcionario a través de redes sociales.

Autoridades investigan causas del accidente

Tras lo ocurrido, autoridades locales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, con dos líneas principales: una posible falla mecánica en el vehículo o un error humano durante la maniobra.

Elementos de emergencia, incluidos bomberos y paramédicos, permanecieron en la zona para atender a los heridos y asegurar el área, mientras continúan las indagatorias.

El caso ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos, donde vehículos de gran tamaño y potencia operan en cercanía con el público.