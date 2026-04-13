Deja 14 muertos ola de violencia armada en Colombia

En el municipio de Maicao, cinco personas fueron asesinadas en el barrio Villa Mery. Entre ellas se encontraba un menor de edad

Al menos 14 personas murieron en las últimas horas en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, tras dos hechos violentos ocurridos en los municipios de Maicao y una zona rural de Uribia.

Entre las víctimas se encuentran dos menores de 17 años, de acuerdo con información difundida por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el impacto de estos hechos en la población joven.

Asesinato de jóvenes en zona urbana

En el municipio de Maicao, cinco personas fueron asesinadas en el barrio Villa Mery. Entre ellas se encontraba un menor de edad, lo que encendió las alertas de las autoridades por la vulnerabilidad de adolescentes en contextos de violencia.

La Defensoría del Pueblo advirtió que este tipo de ataques afecta directamente a jóvenes, quienes se encuentran en riesgo ante la presencia de grupos armados en la región.

Enfrentamiento deja muertos y militares heridos

En un hecho distinto, en una zona rural de Uribia, se registró un enfrentamiento entre fuerzas del Ejército y el grupo armado conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El saldo de este choque fue de nueve presuntos integrantes abatidos y tres militares lesionados durante el operativo.

Información preliminar indica que entre los fallecidos también se encontraba un menor de edad, lo que refuerza las preocupaciones sobre la participación de adolescentes en el conflicto armado.

Alertan por reclutamiento de menores

Tras estos hechos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para reforzar las estrategias que permitan prevenir el reclutamiento, uso y vinculación de menores por parte de organizaciones ilegales.

La institución subrayó la necesidad de implementar acciones urgentes para proteger a la población infantil y juvenil en zonas con presencia de grupos armados.

Refuerzan seguridad ante aumento de violencia

Estos episodios se registran en un contexto de incremento de la violencia en la región Caribe de Colombia, donde operan estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo.

Ante esta situación, el Gobierno colombiano anunció el fortalecimiento de las operaciones de seguridad en departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar, mediante el aumento de personal y capacidades militares.