Defiende Trump a CEO de Nvidia por presunto espionaje chino

El mandatario estadounidense calificó a Jensen Huang como un hombre honorable y pidió escuchar su explicación sobre el vínculo con Alice Huang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, luego de que se diera a conocer que el empresario está bajo investigación por una presunta relación sentimental con una mujer señalada como espía del Gobierno de China.

El mandatario calificó a Huang como un hombre "honorable" y consideró que podría tener una explicación sobre su vínculo con la empresaria identificada como Alice Huang, quien, de acuerdo con informes de inteligencia citados por medios estadounidenses, habría trabajado para el Ministerio de Seguridad chino.

"Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla. No, no le pueden hacer eso a la gente (atacarlo), él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país", declaró Trump ante medios de comunicación en Florida, antes de regresar a Washington.

Trump defiende a Jensen Huang ante investigación por presunto espionaje

Las declaraciones del presidente ocurrieron después de que Nvidia anunciara una investigación interna sobre su director ejecutivo, quien habría reconocido que mantuvo una relación con Alice Huang, empresaria china señalada como presunta agente de inteligencia de Pekín.

Según información publicada por The New York Times, la mujer habría sido reclutada para obtener información sobre Jensen Huang, como parte de una operación de la principal agencia de espionaje china para conseguir datos sobre la industria estadounidense de semiconductores y sus avances en inteligencia artificial.

La investigación también busca esclarecer si la presunta agente intentó influir para que los chips más avanzados de Nvidia estuvieran disponibles en China, en medio de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología estratégica.

Trump asegura que no ha hablado con el director de Nvidia

Durante su encuentro con periodistas, Trump aseguró que no ha conversado con Jensen Huang desde que se conoció el caso y rechazó arrepentirse de no haber intervenido anteriormente.

El diario estadounidense informó que el mandatario había recibido información sobre la relación del empresario con la mujer durante el año pasado, pero decidió no tomar medidas al respecto.

Al ser cuestionado sobre si lamentaba no haber actuado después de recibir esos datos, Trump respondió: "No, no lo creo".

El presidente reiteró que considera a Huang una buena persona, aunque reconoció que desconoce todos los detalles de la situación.

"Solo sé que es una buena persona, pero uno nunca sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien", agregó.

Congreso de Estados Unidos prepara investigación sobre el caso

El caso también llegó al ámbito legislativo, luego de que el senador demócrata Chris Coons anunciara que impulsará una investigación sobre los señalamientos relacionados con el director ejecutivo de Nvidia y la presunta operación de inteligencia china.

La iniciativa fue planteada después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, cuyos resultados modificaron la distribución de fuerzas políticas en el Congreso.

El caso ha generado atención por la relevancia estratégica de Nvidia en el desarrollo de inteligencia artificial y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, particularmente en la fabricación y comercialización de semiconductores avanzados.

Hasta el momento, los señalamientos sobre las actividades de Alice Huang forman parte de los informes citados por medios estadounidenses, mientras Nvidia realiza su propia revisión sobre la situación de su director ejecutivo.