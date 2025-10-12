Defensa de Mangione pide retirar cargos de pena de muerte

Los abogados de Luigi Mangione solicitaron a un juez federal de Manhattan desestimar varios cargos penales, incluidos los que impliquen pena de muerte

Los abogados de Luigi Mangione solicitaron este sábado a un juez federal de Manhattan desestimar varios cargos penales, incluido el único que podría derivar en la pena de muerte, en el caso que lo vincula con el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre pasado.

En documentos presentados ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, la defensa también pidió excluir del juicio las declaraciones que Mangione hizo a los agentes policiales y la mochila donde se hallaron un arma y munición.

Alegan que estos elementos se obtuvieron en violación a sus derechos constitucionales, ya que no se le leyeron sus derechos Miranda y el registro se realizó sin orden judicial.

Mangione, de 27 años, fue arrestado cinco días después del crimen, tras una persecución que comenzó en Manhattan y terminó en Altoona, Pensilvania, donde una pista anónima llevó a su captura en un restaurante McDonald’s.

Se ha declarado no culpable de los cargos estatales y federales y permanece detenido sin derecho a fianza.

El mes pasado, la defensa ya había solicitado retirar la acusación federal y la petición de pena de muerte, luego de que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, calificara el asesinato como “premeditado y a sangre fría” e instara a los fiscales a buscar la pena capital.

Aunque Nueva York no aplica la pena de muerte, la fiscalía federal imputó a Mangione bajo una ley que castiga asesinatos con armas de fuego vinculados a otros “delitos violentos”.

Sin embargo, la defensa argumenta que la fiscalía no ha identificado de forma precisa esos delitos adicionales y que el supuesto acoso no califica legalmente como violento, por lo que busca que el cargo sea desestimado.

El asesinato de Thompson provocó conmoción en el sector asegurador estadounidense, desatando críticas y preocupación entre los ejecutivos. En la escena, se encontraron municiones marcadas con frases como “retrasar” y “negar”, expresiones usadas por críticos de la industria, lo que ha intensificado el debate sobre los posibles motivos detrás del crimen.