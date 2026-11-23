En Montería, Córdoba, dos funcionarios, cinco voluntarios y una embarcación operan en el río Sinú y brindan apoyo psicológico a la madre.

La Defensa Civil Colombiana desplegó un operativo a partir del mediodía de este 22 de noviembre para realizar una búsqueda en el río Sinú, en Montería, departamento de Córdoba, tras el reporte de un joven desaparecido luego de caer de un bote durante la noche de este sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida por la entidad, en las labores participan dos funcionarios, cinco voluntarios y una embarcación, los cuales recorren las aguas del río —en un tramo de corriente turbia y riberas con abundante vegetación arbolada— para dar con el paradero del joven, de quien no se especificó la edad ni las causas de cómo es que cayó del bote; de igual forma, se desconoce si iba solo o en compañía de más personas.

Labores acuáticas y acompañamiento familiar

Desde la zona del operativo en Montería, un integrante de rescate a bordo de la embarcación, de igual forma, explicó que se brinda apoyo psicológico a la madre del joven mientras avanzan los recorridos en el afluente, con la previsión de incorporar un bote adicional a lo largo del día en caso de que no se logre ubicarlo.