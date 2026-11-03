Decretan duelo nacional en Uruguay tras muerte de buzos

El gobierno de Uruguay izó la bandera a media asta tras el fallecimiento de tres militares durante una práctica del Ejército en un río.

El Gobierno de Uruguay decretó dos días de duelo nacional por el fallecimiento el pasado 29 de octubre de tres buzos tácticos durante un curso que el Ejército Nacional daba a sus efectivos.

De acuerdo con esto, la bandera nacional permanecerá a media asta en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

Según informó la Armada Nacional, la Prefectura del Puerto de Fray Bentos —ubicado en el departamento de Río Negro— recibió en la noche del jueves un llamado del servicio de emergencias alertando sobre la presunta desaparición de varias personas en aguas del río Uruguay.

De acuerdo con esto, se comenzó una tarea de búsqueda con dos embarcaciones y durante el operativo fueron recuperados dos cuerpos de militares que formaban parte de un curso que el Ejército Nacional daba a sus efectivos en la órbita del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos. Un día después fue hallado el tercer efectivo fallecido.

Estado del superviviente e investigaciones en curso

Mientras tanto, una persona fue encontrada con vida y trasladada a un centro asistencial de la zona, donde fue internada en el centro de cuidados intensivos. Luego fue trasladada al Hospital Militar de Montevideo.

Este lunes, el Ejército Nacional informó que el militar "evoluciona favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta" y que se le continúan haciendo diversos estudios.

El viernes, detalló en un comunicado que el hecho ocurrió en el marco del curso de Buzos Tácticos, cuando se estaba llevando a cabo el tercer ejercicio de nado nocturno de 2,500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo.