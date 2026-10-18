Decomisan una tonelada de marihuana en Colombia

La Policía interceptó un camión en Cauca que transportaba mil paquetes hacia Huila, logrando además la detención del conductor.

En un contundente operativo desplegado sobre la vía Panamericana a la altura del corregimiento de Mondomo, Cauca, en el tramo que conecta a Santander de Quilichao con Popayán, la Policía Nacional de Colombia asestó un nuevo golpe a las estructuras criminales tras lograr la incautación de una tonelada de marihuana.

La intervención policial permitió la interceptación de un camión de carga que cubría la ruta entre Cali, Valle del Cauca, y Neiva, Huila. Al interior del vehículo se hallaron 1,000 paquetes de la sustancia vegetal, los cuales quedaron bajo resguardo oficial para su análisis legal. Durante el procedimiento, las autoridades inmovilizaron el vehículo de carga y concretaron la captura del conductor por el delito de tráfico de estupefacientes.

Afectación a las finanzas del Bloque Occidental Jacobo Arenas

De acuerdo con el informe oficial de la Policía de Colombia, este aseguramiento debilita de manera directa el engranaje económico del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura criminal que opera e intenta consolidar rutas ilícitas en el occidente del país.

Sobre el operativo en el departamento del Cauca, Abelardo De La Espriella destacó la efectividad de las fuerzas de seguridad y reafirmó el compromiso de no dar tregua al narcotráfico.

"¡Seguimos golpeando las economías criminales! Que les quede claro a los criminales: no les vamos a dar tregua. Seguiremos cerrándoles las rutas al narcotráfico y golpeando sus negocios ilícitos", enfatizó.

La incautación frena el tránsito de cargamentos en un punto estratégico de la vía Panamericana, impidiendo que el estupefaciente llegara a su destino final en el departamento del Huila.

Las autoridades mantendrán los dispositivos de inspección y vigilancia sobre los principales corredores viales para neutralizar el movimiento de insumos y cargamentos ilícitos.