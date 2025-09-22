Decomisan una tonelada de droga oculta en camión en Ecuador

Tras una inspección, elementos de la Policía localizaron 114 bultos con contenido similar a la marihuana, cuyo valor asciende a los 2 millones de dólares

Autoridades incautaron una tonelada de marihuana escondida en el interior de un camión que trasladaba material de reciclaje por el norte de Ecuador.

El hallazgo se produjo durante un operativo, cuando los agentes detectaron el vehículo por localidad La Propicia, cercano a la frontera con Colombia.

Al insepeccionar la mercancía, encontraron 114 bultos que contenían paquetes con una sustancia de origen vegetal, que luego de la prueba de campo dio positivo para marihuana.

Se estima que la droga asegurada estaría valuada en 2.4 millones de dólares en Estados Unidos.

Ecuador es considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos.