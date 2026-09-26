Decomisan tonelada y media de cocaína en río de Colombia

El cargamento ilícito repartido en decenas de bultos fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el proceso legal.

Aproximadamente 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, distribuidas en 38 bultos, fueron incautadas por la Armada de Colombia durante una operación de interdicción fluvial llevada a cabo en el sector de Nueva Antioquia, ubicado en el departamento de Vichada.

El cargamento de estupefacientes era transportado a bordo de una embarcación que fue interceptada en las aguas del río Meta por unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía en conjunto con la Inteligencia Naval.

La acción militar se desarrolló mediante un despliegue coordinado con el Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la SIJIN de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el informe oficial de la institución, este decomiso afecta de manera directa las capacidades logísticas de las estructuras del narcotráfico que emplean los corredores fluviales colombianos para movilizar sustancias ilícitas con destino a territorio venezolano.

Asimismo, las autoridades resaltaron que la operación evidencia la eficacia del control fluvial permanente e inteligencia naval para anticipar el accionar delictivo y resguardar la soberanía del territorio.