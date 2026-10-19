Decomisan más de 24 mil galones de químicos en Putumayo, Colombia

Autoridades aseguraron 24 mil galones de químicos líquidos empleados para la elaboración de narcóticos en el departamento de Putumayo.

Más de 24,000 galones de insumos químicos fueron decomisados en una operación conjunta contra el narcotráfico, por tropas de la Brigada 27 en coordinación con la Policía Antinarcóticos en el municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo.

Durante la intervención militar y policial también se confiscaron 510 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólida y 919 galones de cocaína en solución.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas detenidas, solo el aseguramiento y destrucción del laboratorio clandestino donde encontraron los químicos.

El material decomisado incluye 24,340 galones de insumos químicos líquidos y 100 kilogramos de insumos sólidos, los cuales eran empleados por las estructuras criminales para el procesamiento de sustancias ilícitas.

Golpe contundente a las finanzas criminales

Con este resultado operacional, se debilitan las economías ilícitas de las organizaciones criminales, generando una pérdida estimada en cerca de 2,000 millones de pesos.

Las autoridades impidieron la comercialización y distribución de aproximadamente 1.2 millones de dosis de cocaína en los mercados de consumo, y la garantía de que esas drogas no llegaran a los hogares de los residentes.