Tropas de la Brigada 29 incautaron más de 22 kilogramos de marihuana y una motocicleta durante un operativo en Miranda, departamento del Cauca.

Tropas de la Brigada 29 capturaron en flagrancia a un hombre señalado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes durante operaciones militares desarrolladas en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, de acuerdo con lo informado por la Tercera División del Ejército Nacional.

El procedimiento se efectuó en el marco de despliegues castrenses orientados a contrarrestar las actividades ilícitas en esta zona del suroccidente colombiano, sin que hasta el momento se diera a conocer el nombre del presunto responsable.

Detalles de la incautación y contexto operativo

Durante la intervención, los efectivos incautaron más de 22 kilogramos de marihuana y una motocicleta. Sin embargo, las autoridades militares tampoco especificaron cómo ocurrieron los hechos para poder incautar toda la droga ni detallaron el desarrollo puntual del operativo que derivó en la detención.

Según el reporte oficial difundido por la Tercera División del Ejército Nacional, este resultado representa una afectación directa a las economías ilícitas de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, vinculada al GAO-r.

Seguimiento del caso en el departamento del Cauca

Las acciones de las tropas de la Brigada 29 en Miranda se suman a los operativos constantes que mantienen las fuerzas militares en el Cauca para frenar las finanzas ilegales de los grupos armados organizados residuales y reducir la movilidad de redes vinculadas al narcotráfico en la región.

Mientras se conocen mayores precisiones sobre la puesta a disposición del detenido y la dinámica exacta del decomiso, el informe castrense destaca el golpe económico ocasionado a esta estructura armada.