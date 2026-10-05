Decomisan droga y detienen a tres extranjeros en Panamá

La fiscalía especializada logró asegurar el cargamento ilícito en las costas de la provincia de Chiriquí durante una intervención.

En una contundente operación contra el narcotráfico internacional, la Procuraduría General de la Nación de Panamá, mediante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí, logró el decomiso de un masivo cargamento de 2,852 paquetes de sustancias ilícitas. Durante la intervención marítima, las autoridades también concretaron la aprehensión de tres ciudadanos extranjeros involucrados en el traslado del ilícito.

Detalles del operativo en las costas de Chiriquí

La acción judicial tuvo lugar tras la localización de una embarcación sospechosa en la provincia fronteriza de Chiriquí, punto estratégico dentro de las rutas del tráfico ilícito en el Pacífico centroamericano. Al ser abordada e inspeccionada por los agentes de seguridad y los fiscales especializados, se descubrieron los miles de envoltorios de narcóticos ocultos para su traslado hacia mercados internacionales.

Como resultado de la diligencia en altamar, las fuerzas de seguridad aprehendieron a los tres tripulantes que viajaban a bordo de la nave, dos ciudadanos de nacionalidad colombiana y un ciudadano de nacionalidad costarricense.

Procedimiento legal e investigación en curso

Los tres extranjeros detenidos, junto con la embarcación y los 2,852 paquetes de droga incautados, fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas lidera la investigación para determinar la sustancia exacta, precisar su peso total y presentar a los imputados ante un juez de garantías.

Con esta importante incautación en la provincia de Chiriquí, el Gobierno de Panamá reafirma su compromiso en el combate frontal al crimen organizado transnacional y el refuerzo de la seguridad en sus aguas territoriales.