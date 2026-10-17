Decomisan casi siete mil galones de diésel ilegal en Ecuador

Efectivos del Ejército localizaron un tráiler abandonado con el cargamento ilícito durante patrullajes en el sector de Cuenca.

En el marco de las operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX) desplegadas por las Fuerzas Armadas, efectivos del Ejército Ecuatoriano localizaron un tráiler abandonado que transportaba un importante cargamento de combustible ilícito en el sector La Kennedy, en la ciudad de Cuenca.

Durante la inspección del vehículo de carga pesada, los uniformados hallaron un aproximado de 6,970 galones de diésel. Asimismo, se aseguraron dos recipientes metálicos con capacidad de 55 galones cada uno, los cuales presuntamente eran empleados para realizar la transferencia y trasvase irregular del carburante.

Aseguramiento e investigaciones legales

Tras completar la intervención militar en la zona, el tráiler, el combustible decomisado y las evidencias recolectadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a los trámites legales e investigaciones correspondientes.

La institución militar reafirmó que mantendrá operaciones continuas en la región con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y erradicar las actividades ilícitas ligadas al tráfico de derivados del petróleo.