Decomisan casi 7 toneladas de marihuana en Paraguay

Autoridades paraguayas aseguraron casi 6.9 toneladas de marihuana ocultas en una reserva natural; el cargamento tenía como destino Brasil

Autoridades de Paraguay aseguraron cerca de siete toneladas de marihuana que permanecían ocultas en una reserva natural ubicada en el departamento de Alto Paraná y que, de acuerdo con las investigaciones, serían trasladadas hacia Brasil.

El operativo fue realizado por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes localizaron el cargamento tras un trabajo de inteligencia en la zona fronteriza, informó el prefecto general naval, capitán Milciades Coronel.

Droga estaba oculta en una reserva

La marihuana fue encontrada dentro de la franja de protección de la Reserva Natural Yvyty Rokai, administrada por la Central Hidroeléctrica Itaipú. El cargamento estaba distribuido en 299 paquetes y sumó un total de 6 mil 877 kilogramos.

Según las autoridades, el lugar era utilizado únicamente como punto de almacenamiento temporal antes de que la droga fuera trasladada a territorio brasileño por un grupo criminal.

Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad existían indicios de la presencia de personas en el sitio; sin embargo, al detectar la llegada de los agentes, los presuntos responsables huyeron aprovechando la densa vegetación del área, por lo que no hubo detenidos.

El capitán Coronel descartó que dentro de la reserva existan plantaciones o laboratorios para la producción de marihuana, al señalar que únicamente fue utilizada como centro de acopio debido a las difíciles condiciones de acceso.

El aseguramiento ocurre en medio de la estrategia del Gobierno paraguayo para reforzar el combate a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. A principios de julio, el presidente Santiago Peña afirmó que su administración ha intensificado las acciones contra estos grupos desde el inicio de su mandato en agosto de 2023.

Paraguay es considerado uno de los principales productores de marihuana en Sudamérica y un importante país de tránsito para cargamentos de cocaína con destino a Europa, especialmente en las regiones fronterizas con Brasil.