Decomisan casi 5 toneladas de droga en operativos en Costa Rica

De acuerdo con autoridades, el país se ha convertido en un punto estratégico para organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de droga.

Las autoridades de Costa Rica decomisaron 4,784 kilogramos de cocaína y marihuana durante dos operativos realizados en aguas del Pacífico, acciones que también dejaron nueve personas detenidas.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que uno de los aseguramientos ocurrió el domingo, cuando el Servicio Nacional de Guardacostas interceptó una embarcación sospechosa a unos 255 kilómetros de Golfito, en la provincia de Puntarenas.

En la nave fueron encontrados aproximadamente 2.520 kilos de marihuana y 10 kilos de cocaína, además de siete tripulantes: cinco costarricenses, un colombiano y un nicaragüense.

Segundo operativo dejó más de 2 toneladas de cocaína aseguradas

La segunda operación fue ejecutada el sábado en Bahía Ballena de Osa, también en el Pacífico costarricense, donde oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y del Organismo de Investigación Judicial decomisaron 2,254 kilos de cocaína.

En ese operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad colombiana, quienes viajaban en la embarcación interceptada por las autoridades.

Con ambos aseguramientos, las autoridades contabilizaron un total de 4.784 kilogramos de droga decomisados durante el fin de semana.

Costa Rica refuerza lucha contra el narcotráfico

De acuerdo con autoridades de seguridad, Costa Rica se ha convertido en un punto estratégico para organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de droga.

Los grupos delictivos utilizan el país como centro logístico para almacenar cargamentos provenientes de Suramérica y posteriormente enviarlos hacia EUA y Europa, principalmente mediante contenedores marítimos.

En los últimos años, Costa Rica fortaleció la cooperación con EUA en materia de seguridad y combate al narcotráfico, además de sumarse recientemente a la iniciativa regional “Escudo de las Américas”.