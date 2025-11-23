Decomisan casi 10 toneladas de marihuana en Paraguay

Como parte de las estrategias desplegadas en el país, se llevó a cabo la incautación de dicha droga hallada en un campamento

Autoridades incautaron casi 10 toneladas de marihuana el pasado sábado en Paraguay, cerca de la frontera compartida con Brasil.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, se llevaron a cabo diversos recorridos de vigilancia en Pedro Juan Caballero, donde visualizaron a una persona con actitud sospechosa.

Ante esto, integrantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna, Fuerza de Tarea Conjunta junto con la Secretaría Nacional Antidrogas reportaron el hallazgo de un campamento en el que se encontraron 9.4 toneladas de marihuana en dos presentaciones.

Según las autoridades, se descomisaron 3,600 kilogramos de droga picada y 5,800 de rama seca. por lo que se autorizó la incineración tanto del campamento como la droga asegurada.

Este operativo es parte de la "Operación Escudo Guaraní" es una estrategia iniciada desde el pasado 06 de noviembre para reforzar la vigilancia contra amenazas del crimen organizado y terrorismo en las fronteras compartidas con Argentina y Brasil.