Decomisan armas blancas y drogas en cárcel de Paraguay

Entre los objetos decomisados se encuentran armas cortopunzantes, estoques, varios celulares y dosis de presunta marihuana

Una requisa preventiva realizada este lunes en el Centro Nacional de Prevenidos de Asunción, anteriormente conocido como cárcel de Tacumbú, permitió localizar armas blancas, teléfonos celulares, marihuana y otras sustancias prohibidas.

El procedimiento contó con la participación de agentes penitenciarios y el apoyo de elementos de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales, quienes inspeccionaron pabellones, celdas y espacios comunes del establecimiento.

Requisa expone deficiencias en los controles de seguridad

Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios, explicó que la intervención forma parte de los controles periódicos que se realizan para evaluar la efectividad de las medidas de seguridad dentro de las cárceles paraguayas.

Entre los objetos decomisados se encuentran armas cortopunzantes, estoques, varios celulares y dosis de presunta marihuana, además de otras sustancias que deberán ser analizadas. Las autoridades no precisaron la cantidad total de artículos retirados ni informaron si pertenecían a internos específicos.

Peña reconoció que los objetos no habrían llegado a manos de los reclusos si todos los filtros de seguridad funcionaran correctamente. También señaló que existen agentes penitenciarios y funcionarios que no cumplen adecuadamente con sus responsabilidades.

Advierten sobre delitos coordinados desde las cárceles

Uno de los principales puntos de preocupación es la presencia de teléfonos celulares, debido a que pueden ser utilizados para coordinar extorsiones y otros delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

El funcionario indicó que el sistema de cámaras de vigilancia del Centro Nacional de Prevenidos todavía es incipiente y planteó la necesidad de instalar inhibidores de señal para bloquear comunicaciones de telefonía celular, internet, GPS y radiofrecuencia.

Actualmente, las 19 penitenciarías de Paraguay carecen de este tipo de dispositivos, situación que dificulta impedir la comunicación irregular de los internos con personas ubicadas fuera de los centros carcelarios.

Decomisos de celulares revelan un problema penitenciario

El hallazgo ocurre después de que las autoridades reconocieran que el ingreso de celulares representa una problemática extendida en el sistema penitenciario del país.

El pasado 14 de julio, una intervención en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo permitió incautar 516 teléfonos celulares, luego de que surgieran denuncias sobre presuntos delitos informáticos coordinados desde ese establecimiento.

Los objetos asegurados durante la requisa de este lunes quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras se revisan las fallas que permitieron su ingreso al Centro Nacional de Prevenidos.