Decomisan 600 mil cigarrillos de contrabando en Ecuador

La intervención en bodegas de Quito se suma a recientes aseguramientos de sustancias ilícitas en el Distrito Metropolitano.

En el marco de intervenciones interinstitucionales para combatir el contrabando, efectivos del Ejército Ecuatoriano ejecutaron una operación militar en el centro comercial El Tejar, en Quito, donde intervinieron diversos puntos de acopio utilizados por estructuras delictivas.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron aproximadamente 600,000 cigarrillos de contrabando, mercancía con un valor estimado en 150,000 dólares. De acuerdo con el informe oficial de las Fuerzas Armadas, el cargamento incautado formaba parte de los esquemas de financiamiento ilícito del Grupo Armado Organizado (GAO) “Los Lobos”.

Impacto en las estructuras y financiamiento ilícito

Mandos militares destacaron que la intervención busca neutralizar la logística y recortar los recursos económicos de la delincuencia organizada en el Distrito Metropolitano.

Asimismo, precisaron que esta acción se suma a recientes golpes contra la economía criminal en la región, entre los que figuran el decomiso de media tonelada de droga a inicios de semana y el aseguramiento de 100 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización en el sector del Valle de los Chillos.