Decomisan 6,500 kilos de cocaína en España enviados desde Panamá

Este despliegue es considerado uno de los más grandes de los puertos de España, debido a que hace casi un año, se lograron asegurar 13,000 kilos de droga

Autoridades incautaron alrededor de 6,500 kilos de cocaína enviados en un mercante que se dirigía hacia el puerto de Vigo, España.

El Grupo Especial de Operaciones de la Policía informó que la operación concluyó con la detención de nueve miembros de la tripulación del barco que llevaba consigo la bandera de Tanzania.

Luego de recibir información de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), coordinaron un operativo en un punto cercano al archipiélago de las Islas Canarias.

Con apoyo de la Arma Española, elementos del Grupo Especial de Operaciones esyablecieron el dispositivo en la embarcación para encontrar estructuras y construcciones ajenas a las utilizadas en un buque de carga. Según la Policía Nacional, este material formaban parte de la logística para almacenar las drogas.

Se trata de una de las operaciones más importantes contra el tráfico de drogas realizadas en los últimos años, debido a que el pasado noviembre se logró decomisar 13,000 kilos de cocaína al sur del país.