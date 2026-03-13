Decomisan 536 paquetes de droga ocultos en lancha en Panamá

Durante 2025 se decomisaron 129 toneladas de drogas, además de 47.8 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de narcóticos.

Las autoridades de Panamá informaron sobre el decomiso de 536 paquetes de droga que se encontraban ocultos en el doble fondo de una lancha, durante un operativo realizado cerca de la frontera con Costa Rica, según confirmaron fuentes oficiales.

La incautación se llevó a cabo como parte de una operación coordinada entre la Fiscalía de Drogas y unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), encargadas de combatir el tráfico de sustancias ilícitas en la región.

Operativo se realizó en la provincia de Chiriquí

De acuerdo con un comunicado oficial, la acción se efectuó al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, zona ubicada en el occidente del país y cercana a la frontera con Costa Rica.

Durante el operativo, las autoridades localizaron los paquetes ocultos en un compartimento clandestino dentro de la embarcación, lo que permitió asegurar el cargamento.

En el lugar también fueron detenidos dos ciudadanos colombianos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

No revelan origen ni destino del cargamento

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han informado sobre la procedencia ni el destino final de la droga incautada durante esta operación.

En Panamá, los paquetes decomisados en este tipo de operativos suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la cocaína es la sustancia ilícita que con mayor frecuencia aseguran las autoridades.

Panamá mantiene operativos contra el narcotráfico

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público de Panamá, durante 2025 se decomisaron 129 toneladas de drogas, además de 47.8 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de narcóticos.

En lo que va del año, las autoridades han reportado diversos aseguramientos de cargamentos ilegales. Entre ellos destaca la incautación de 5,356 paquetes de droga el pasado 17 de enero, tras la intercepción de una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño.

El operativo fue realizado por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como parte de las acciones para frenar el tráfico de drogas en las rutas marítimas de la región.