Decomisan 5.4 toneladas de droga en operativo de Costa Rica

La primera operación se llevó a cabo a unas 145 millas náuticas, equivalentes a 270 kilómetros, al suroeste de Golfito, en la provincia de Puntarenas

Las autoridades de Costa Rica asestaron uno de los golpes más importantes del año al narcotráfico marítimo tras decomisar más de 5.4 toneladas de cocaína y marihuana en dos operaciones desarrolladas en el Pacífico Sur del país.

Los procedimientos permitieron detener a seis hombres de nacionalidades colombiana y ecuatoriana, quienes trasladaban los cargamentos en embarcaciones rápidas equipadas con motores de alta potencia.

La ubicación de las lanchas fue posible mediante el intercambio de información de inteligencia con autoridades de Colombia y Panamá, además del apoyo aéreo proporcionado por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos.

Interceptan lancha con cocaína y marihuana cerca de Golfito

La primera operación se llevó a cabo a unas 145 millas náuticas, equivalentes a 270 kilómetros, al suroeste de Golfito, en la provincia de Puntarenas.

Oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una embarcación de 38 pies identificada como “Ángel del Pacífico”, la cual navegaba sin matrícula ni bandera y estaba equipada con tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno.

En la lancha viajaban tres ciudadanos colombianos identificados por sus apellidos Hidalgo, Gálvez y Pertuz. El primero, de 23 años, fungía como capitán, mientras que los otros dos tienen 50 y 31 años, respectivamente.

Tras el traslado de la embarcación a tierra, la Policía de Control de Drogas determinó que el cargamento estaba compuesto por 150 kilogramos de cocaína y aproximadamente 2 mil 750 kilogramos de marihuana, para un total cercano a 2.9 toneladas.

Guardacostas frustran escape frente a Bahía Ballena

La segunda intervención ocurrió en las inmediaciones de Bahía Ballena de Osa, donde las autoridades detectaron otra lancha sospechosa cuyos tripulantes intentaron escapar al advertir la presencia policial.

Después de una persecución marítima, los guardacostas lograron alcanzar y abordar la embarcación, una lancha tipo nauta de 38 pies equipada con tres motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno.

En este caso fueron detenidos dos ecuatorianos de apellidos Chila y González, de 28 y 34 años, así como un colombiano de apellido Quiñones, de 38 años. Chila fue identificado como el capitán de la embarcación.

El conteo posterior permitió localizar 2 mil 526 kilogramos de cocaína, con lo que ambas operaciones dejaron un aseguramiento conjunto de 5 mil 426 kilogramos de droga.

Operativo refleja presión del narcotráfico sobre rutas marítimas

Las autoridades costarricenses mantienen una vigilancia reforzada en el Pacífico Sur debido a que esta zona es utilizada como corredor para el traslado de cargamentos provenientes de Sudamérica hacia Centroamérica y otros mercados internacionales.

Las características de las embarcaciones, la potencia de sus motores y la ausencia de documentos de identificación forman parte de las tácticas utilizadas por organizaciones criminales para desplazarse a alta velocidad y dificultar su rastreo en altamar.

Los seis detenidos, las embarcaciones y la droga decomisada quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar el origen de los cargamentos, su destino y las posibles organizaciones involucradas.

El operativo se suma a los elevados niveles de incautación registrados por Costa Rica. Durante 2025, el país decomisó 46.5 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta de su historia, únicamente por debajo de las 47.1 toneladas aseguradas en 2020.