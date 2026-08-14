Decomisan 469 kilos de cocaína con imagen de Haaland en Ecuador

Además de la droga, las autoridades aseguraron el vehículo y un teléfono celular como parte de los indicios relacionados con la investigación

La Policía de Ecuador decomisó 469 kilogramos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión en la zona de Guagua Negro, en Tulcán, provincia de Carchi, cerca de la frontera con Colombia.

Lo que llamó especialmente la atención de las autoridades fue que los paquetes llevaban estampada la imagen del futbolista noruego Erling Haaland.

El cargamento estaba distribuido en 370 bloques que fueron encontrados dentro de un compartimento oculto en el vehículo, durante un operativo realizado en una zona considerada estratégica para las rutas del tráfico de drogas.

La intervención se realizó después de que las autoridades recibieran información sobre un vehículo sospechoso que circulaba por la carretera Panamericana. Agentes antidrogas localizaron el camión y procedieron a inspeccionarlo.

Durante la revisión encontraron un doble fondo acondicionado en el vehículo, donde estaban escondidos los 370 paquetes de cocaína, cuyo peso total fue establecido en aproximadamente 469 kilogramos.

Además de la droga, las autoridades aseguraron el vehículo y un teléfono celular como parte de los indicios relacionados con la investigación.

Los paquetes llevaban la imagen de Erling Haaland

Uno de los elementos que más llamó la atención durante el decomiso fue el diseño utilizado en los paquetes. Los bloques estaban envueltos y llevaban la imagen y el nombre de Erling Haaland, delantero de la selección de Noruega y del Manchester City.

La Policía no ha informado que exista alguna relación entre el futbolista y el cargamento. Tampoco ha explicado por qué fue utilizada específicamente su imagen.

Las autoridades han señalado que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas suelen utilizar nombres, fotografías o símbolos de personajes conocidos como una forma de identificar cargamentos, redes criminales o posibles destinatarios.

Una mujer fue detenida durante el operativo

Durante la intervención también fue detenida una mujer de nacionalidad colombiana, identificada como María Camila R., quien se encontraba relacionada con el vehículo inspeccionado.

La investigación quedó en manos de las autoridades ecuatorianas, que buscan establecer el origen de la cocaína, su destino y las personas involucradas en el traslado del cargamento.

El decomiso ocurrió en el sector de Guagua Negro, cerca de Tulcán, una zona fronteriza con Colombia. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la droga tendría un valor cercano a los 842 mil dólares en el mercado ecuatoriano, mientras que su valor podría superar los 11 millones de dólares en Estados Unidos y los 19.6 millones de dólares en Europa.

Ecuador mantiene fuertes operativos contra el tráfico de drogas

El aseguramiento forma parte de las acciones que las autoridades ecuatorianas mantienen contra las redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Durante el primer semestre de 2026, la Policía reportó el decomiso de 80 toneladas de sustancias ilícitas.

La ubicación de Ecuador lo convierte en un punto utilizado para el almacenamiento y traslado de cocaína procedente principalmente de Colombia y Perú, con rutas que posteriormente pueden dirigirse hacia otros países de América y Europa.

El caso de Tulcán permanece bajo investigación, mientras las autoridades buscan determinar quiénes se encuentran detrás del cargamento y cuál era su destino final.