Decomisan 378 kilos de marihuana en Ecuador; se enviarían a Chile

Tras efectuar un operativo antinarcóticos, autoridades descubrieron la mercancía oculta entre ladrillos, cuyo valor superaría el millón de dólares

Autoridades decomisaron 378 kilogramos de marihuana ocultos en un camión al norte de Guayaquil, Ecuador.

Durante un operativo de la unidad antinarcóticos, los agentes detuvieron al conductor de la unidad que transportaba ladrillos y bloques de cemento. Al revisarlo se dieron cuenta que se contaban con 369 bloques de la droga.

Aunque el conductor intentó escapar, los policías lo detuvieron poco después de sufrir una caída.

El jefe de la policía explicó que a droga iba a ser enviada vía marítima hacia puertos de Chile, donde el cargamento tendría un valor de 1.4 millones de dólares.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.