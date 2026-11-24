Los paquetes iban camuflados en la cajuela, asientos traseros y puesto del copiloto, cubiertos con telas oscuras y bolsas negras en Córdoba.

En un operativo contra el contrabando realizado en el departamento de Córdoba, uniformados de la Policía Nacional de Colombia capturaron en flagrancia a una persona que transportaba 21,405 cajetillas de cigarrillos sin la documentación requerida para acreditar su procedencia legal.

La acción policial tuvo lugar sobre la vía Caucasia–Planeta Rica, donde los agentes interceptaron el cargamento ilícito durante labores de control en el corredor vial, evitando que la mercancía continuara su recorrido hacia puntos de distribución ilegal.

Hallazgo de la mercancía oculta dentro de vehículos particulares

De acuerdo con el registro, los paquetes de cigarrillos eran movilizados de manera camuflada en el interior de un automóvil sedán, ocupando tanto la cajuela como el espacio destinado a los asientos traseros y el puesto del copiloto.

Para intentar ocultar la carga a simple vista, los paquetes fueron apilados en bloques y cubiertos con telas oscuras y bolsas negras dentro de la cabina. Durante la inspección, los policías retiraron las cubiertas y extrajeron las cajas y cartones empaquetados para proceder con su conteo y verificación.

Incautación total y captura en flagrancia

Posteriormente, las autoridades organizaron en hileras sobre el pavimento la totalidad de los paquetes decomisados, dejando en evidencia el volumen de las 21,405 cajetillas de cigarrillos incautadas junto con los vehículos inmovilizados y las motocicletas institucionales que participaron en el despliegue.

La persona detenida en flagrancia y la mercancía de contrabando quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de los trámites judiciales correspondientes.