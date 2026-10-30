Decomisan 150 paquetes de cocaína tras tiroteo en Nicaragua

La prueba de campo reportada tras el aseguramiento dio positivo a cocaína. Las autoridades no informaron el peso total del cargamento

Un operativo militar en el Pacífico de Nicaragua terminó con el decomiso de 150 paquetes de presunta cocaína y la detención de una mujer señalada como responsable del apoyo logístico para trasladarlos.

Otros tres sospechosos escaparon después de un intercambio de disparos con soldados, informó el Ejército este jueves 29 de octubre.

La intervención comenzó el miércoles 28, tras la detección de una embarcación artesanal sospechosa en playa Los Zorros, en la comunidad de Padre Ramos, municipio de El Viejo, departamento de Chinandega.

El hallazgo llevó a desplegar patrullas de la Fuerza Naval y del Comando de Operaciones Especiales en la costa, zonas aledañas y sectores fronterizos para dar seguimiento al posible traslado de droga.

Tres sospechosos abandonaron el cargamento tras los disparos

Según la reconstrucción militar, alrededor de las 22:00 horas las tropas localizaron a tres personas que ocultaban bultos entre la maleza, junto al camino que conduce al cementerio de la comunidad de Palo Grande.

El Ejército sostuvo que los sospechosos dispararon cuando los soldados se identificaron y les ordenaron detenerse. Los militares respondieron a la agresión y los tres hombres huyeron hacia el norte, dejando los sacos en el lugar.

Al revisar el cargamento, los efectivos encontraron seis sacos con 25 paquetes rectangulares cada uno. Los envoltorios estaban cubiertos con cinta adhesiva café y llevaban etiquetas con el número 777.

La prueba de campo reportada tras el aseguramiento dio positivo a cocaína. Las autoridades no informaron el peso total del cargamento.

Señalan a detenida como presunta responsable del apoyo logístico

El Ejército identificó a la mujer detenida como Damaris Beltrán Aguilera. De acuerdo con la institución, labores de inteligencia la vincularon como presunta jefa del grupo de apoyo encargado de la transportación de la droga.

El informe no precisa que Beltrán Aguilera estuviera entre las personas que ocultaban los sacos ni le atribuye participación en el intercambio de disparos.

La detenida, los paquetes y la embarcación fueron entregados a las autoridades competentes para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica. No se informó sobre la captura de los tres sospechosos que huyeron.