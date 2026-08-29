Decomisan 1.5 toneladas de cocaína en camión en Costa Rica

Agentes del OIJ interceptaron un camión en Alajuela con 1,500 kilos de cocaína y detuvieron a dos sospechosos que lo custodiaban.

Agentes antidrogas de Costa Rica decomisaron un cargamento de 1.5 toneladas de cocaína oculto en un doble fondo de un camión y detuvieron a un costarricense y a un panameño que aparentemente custodiaban el vehículo, informó este viernes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe oficial de las autoridades indica que recibieron información confidencial que alertaba sobre el trasiego de drogas por medio de un camión de tamaño mediano, lo que permitió su hallazgo en la carretera Interamericana a la altura de la provincia de Alajuela.

"El camión era trasladado en una grúa y era custodiado por un vehículo en el que viajaban dos personas, siendo así los agentes del OIJ que intervienen logran llevarlo a un lugar seguro y, tras la revisión, logran ubicar en un doble fondo una cantidad de 1.500 kilos de cocaína", explicó el subdirector del organismo, Vladimir Muñoz.

Los dos sospechosos detenidos fueron identificados como un costarricense de apellido Dunque, de 41 años, y un panameño de apellido Cedeño, de 45, quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Según indicó Muñoz, se presume que el cargamento sería trasladado a una bodega en el centro o hacia el norte del país, con la intención de transportarlo fuera de Costa Rica en los próximos días.

"Esto es parte de una investigación que probablemente tiene a muchas personas involucradas. Trasegar esa cantidad nos refleja una estructura bastante compleja y vamos a seguir con las investigaciones para ver cuál sería el grupo detrás de este importante cargamento", detalló el subdirector del OIJ.

Según las autoridades de seguridad, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

En los últimos años, el país ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra este flagelo, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los cárteles de la droga.