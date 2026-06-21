Declaran muerto a 'Marlon' guerrillero más buscado en Colombia

La baja del cabecilla se registró en la población de San Isidro, en el Valle del Cauca, aunque hasta el momento no se saben detalles del operativo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la muerte en combate del guerrillero conocido como “Marlon”, señalado como uno de los cabecillas más peligrosos de una facción disidente de las extintas FARC y uno de los hombres más buscados en el país por su presunta participación en múltiples atentados y actividades del narcotráfico.

De acuerdo con el mandatario, Iván Jacobo Idrobo Arredondo, identificado por las autoridades como jefe de la estructura Jaime Martínez, “ha caído en combate”, lo que calificó como un golpe relevante para la seguridad nacional.

¿Quién era el guerrillero “Marlon”?

Las autoridades colombianas lo describieron como el “jefe máximo” de la facción disidente, con presencia en el suroccidente del país y vínculos con redes de narcotráfico internacional. El Ministerio de Defensa lo señaló además como un actor clave en el tráfico de cocaína y armas hacia cárteles mexicanos.

El ministro Pedro Sánchez lo calificó como uno de los criminales más peligrosos del país, al atribuirle también el reclutamiento de menores de edad y la coordinación de acciones violentas en varias regiones del suroccidente colombiano.

Operaciones y ofensiva en el suroccidente de Colombia

Según el alto mando militar, la estructura bajo su mando habría sido responsable de al menos 79 atentados entre abril y junio en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Uno de los ataques más graves atribuidos a esta organización ocurrió a finales de abril, cuando la detonación de un explosivo contra un autobús en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, dejó 20 personas muertas.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permitiera su captura.

¿Cómo ocurrió la operación en Valle del Cauca?

La baja del cabecilla se registró en la población de San Isidro, en el Valle del Cauca, aunque hasta el momento no se han difundido detalles sobre el operativo que permitió ubicarlo.

El gobierno colombiano aseguró que su muerte representa una “fractura significativa” dentro de la estructura criminal, a la que se le atribuyen más de un centenar de asesinatos en distintas regiones del país.

Celebran actores políticos caída del guerrillero

Autoridades regionales celebraron el resultado del operativo. La gobernadora del Valle del Cauca, Franciso Toro, calificó la acción como contundente, mientras que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reconoció el impacto del golpe contra la organización armada.

La muerte de Idrobo Arredondo ocurre en un momento de alta tensión política en Colombia, a un día de la segunda vuelta presidencial, en un país donde el conflicto armado sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población.