Declaran estado de emergencia por incendio de tres días en LA

Por ahora, la alcadesa dice que no existe una razón para evacuar de forma obligatoria a la comunidad, aunque los residentes pueden hacerlo de manera voluntaria.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, confirmó que se mantiene el estado de emergencia declarado el sábado debido al incendio en una planta de almacenamiento en frío ubicada en el barrio de Boyle Heights, al este de la ciudad.

El siniestro, que comenzó el miércoles en el techo de la instalación, se reactivó en los últimos días, lo que obligó a las autoridades locales a reforzar los recursos de atención y respuesta ante la emergencia.

Incendio complejo por materiales inflamables

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la estructura presenta importantes retos operativos debido a sus grandes estanterías de almacenamiento, que dificultan el acceso seguro de los equipos de emergencia.

Las autoridades señalaron que los materiales inflamables dentro del inmueble han complicado el combate del fuego, el cual ha sido descrito como un siniestro “muy complejo” por su comportamiento y riesgos internos.

El incendio ha permanecido activo desde su reactivación, aunque los bomberos lograron contenerlo parcialmente en los primeros días antes de que volviera a intensificarse.

Los Angeles declares local state of emergency after fire broke out at cold storage warehouse, prompting officials to urge residents to stay indoors due to poor air quality pic.twitter.com/LfYGpiP91m — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 21, 2026

No se prevén evacuaciones obligatorias

Pese al humo generado por la estructura, la alcaldesa Karen Bass aseguró que no existe, por ahora, una razón para evacuar de forma obligatoria a la comunidad cercana, aunque los residentes pueden hacerlo de manera voluntaria si así lo consideran necesario.

En declaraciones dirigidas a la comunidad hispana, un portavoz policial recomendó a los vecinos permanecer en sus hogares mientras continúan las labores de control del incendio.

Coordinación estatal y pronóstico de control

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró también el estado de emergencia para facilitar la coordinación entre agencias estatales y acelerar la llegada de recursos adicionales para el combate del fuego.

Las autoridades estiman que, debido a la complejidad del incendio, las labores de extinción podrían extenderse por varios días más antes de lograr su control total.