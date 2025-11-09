Declaran estado de calamidad por destrucción de tornado en Brasil

Al menos seis personas perdieron la vida y 750 más resultaron heridas por el paso de este fenómeno natural por el sur del país

Autoridades del Estado de Paraná se declararon en estado de calamidad pública tras el paso de un tornado que dejó al menos seis personas sin vida y 750 heridos, además de una devastación del 90%.

El fenómeno meteorológico de dimensiones sin precedentes, con vientos de hasta 250 km/h, acompañados de tormentas y granizo, mismas que dejaron a 10,000 personas sin hogar en la frontera compartida con Argentina.

Las ciudades más castigadas fueron Río Bonito do Iguaçu, en donde fueron reportadas cinco víctimas mortales, y Guarapuava, con tan solo uno.

Se prevé que la cifra de fallecidos aumente durante las labores de búsqueda entre los escombros de decenas de viviendas.

La gobernación de Paraná, que montó un hospital de campaña en Río Bonito do Iguaçu para atender la alta demanda por servicios médicos, informó que diez de las personas atendidas sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladadas a centros médicos de especialidad.

El mandatario estatal, Ratinho Junior declaró la calamidad pública para poder movilizar recursos sin restricciones para financiar medidas de emergencia. Anunció que una vez que los socorristas terminen las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, iniciará los trabajos de reconstrucción de las viviendas.

En la ciudad de Río de Janeiro los fuertes vientos y las lluvias que preceden el ciclón derribaron árboles en importantes avenidas y provocaron inundaciones.