Declaran emergencia por incendio en instalación nuclear de EUA

El fuego en un laboratorio del Savannah River Site fue extinguido y no se detectó contaminación fuera de las instalaciones; restringieron accesos y transporte

Una situación de emergencia fue declarada este miércoles en el complejo industrial y nuclear Savannah River Site, perteneciente al Departamento de Energía de EUA, tras registrarse un incendio en uno de sus laboratorios, cerca de Aiken, Carolina del Sur.

El fuego fue extinguido y las autoridades no detectaron indicios de contaminación fuera de las instalaciones, por lo que no se reportaron afectaciones externas relacionadas con materiales contaminantes.

Cierran accesos y restringen el tránsito

Como medida preventiva, se cerraron los accesos al complejo para impedir la entrada de vehículos. También se aplicaron restricciones al tráfico ferroviario, fluvial y aéreo en las inmediaciones, mientras el personal atendía las consecuencias del incidente.

Los trabajadores de las zonas afectadas que no participaban en las labores de emergencia ni en las operaciones para detener las instalaciones fueron trasladados a lugares seguros.

Hasta el momento, la información disponible no detalla las causas del incendio ni reporta daños adicionales derivados del incidente.