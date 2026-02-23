Declaran emergencia en noreste de EUA por tormenta histórica

Más de 50 millones enfrentan nieve extrema, ventiscas y vuelos cancelados en siete estados; autoridades prohíben viajes y alertan por cortes eléctricos.

Una tormenta invernal que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de EUA obligó a declarar estado de emergencia en al menos siete estados y provocó afectaciones en más de 14,000 vuelos. Las autoridades anticipan que el fenómeno se intensificará durante la noche del domingo y el lunes.

Los estados que activaron la medida son Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, ante la llegada del denominado ciclón bomba.

¿Cuánta nieve se espera en la región?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Boston calificó el sistema como una “tormenta potencialmente histórica y destructiva”. Se prevén acumulaciones significativas de nieve capaces de paralizar el transporte.

En la autopista I-95, que conecta la frontera con Canadá hasta Florida, podrían acumularse hasta 60 centímetros de nieve. En Nueva Inglaterra, los pronósticos contemplan acumulaciones que alcanzarían hasta 150 centímetros en algunas zonas.

Además, se anticipan bandas de nieve con ritmos de acumulación de entre 5 y 10 centímetros por hora.

Alertas por ventisca y fuertes vientos

El NWS emitió alerta de ventisca para amplias zonas desde Maryland hasta New Hampshire. Este fenómeno combina vientos sostenidos o ráfagas de al menos 56 kilómetros por hora con visibilidad reducida a 400 metros o menos durante tres horas.

Se espera un periodo de 12 horas con ráfagas de entre 80 y 112 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles y cortes de energía generalizados.

Nueva York prohíbe viajes no esenciales

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró estado de emergencia y prohibió la circulación en calles, carreteras y puentes desde la noche del domingo hasta el mediodía del lunes.

Se cancelaron eventos como funciones de Broadway y se suspendieron clases en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, entre otras ciudades.

Autoridades locales advirtieron que la tormenta podría ubicarse entre las diez más intensas registradas en la historia de la ciudad.

Impacto en vuelos e inundaciones costeras

El rastreador FlightAware reportó al menos 14,000 vuelos afectados entre domingo y martes en los principales aeropuertos del noreste.

También se emitió una alerta por marejada ciclónica de entre 60 y 120 centímetros desde la Bahía de Delaware hasta Cape Cod, con riesgo de inundaciones costeras moderadas y erosión de playas.

Mientras el Atlántico Medio espera nevadas menores, en las Carolinas se pronostican lluvias frías durante el fin de semana.