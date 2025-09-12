Declaran culpable a Jair Bolsonaro por fallido golpe de Estado

El expresidente de Brasil fue encontrado culpable de conspirar contra Luis Inácio Lula Da Silva tras perder las elecciones en 2022

El expresidente Jair Bolsonaro fue declarado culpable de atentar contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil.

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antiguo abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, contra quien Bolsonaro conspiró tras perder las elecciones de 2022.

"Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho", dijo Zanin mientras emitía el voto decisivo.

"La Fiscalía consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a perseguir un proyecto" centrado en la "permanencia en el poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuera el método criminal a ser utilizado", aseguró.

En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, pues lo considera "jefe" de la "organización criminal" que intentó impedir la toma de posesión de Lula.

De acuerdo a la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista que, según la acusación, fue "liderada" y dirigida personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de "perpetuarse en el poder" e instalar "una dictadura" en Brasil.

Tras la declaración de culpabilidad, los cinco jueces discutirán este viernes, las condenas que serán aplicadas, que pueden llegar a 43 años de cárcel.

Donald Trump se declara "sorprendido" por condena a Bolsonaro

Ante esta condena, el presidente de Estados Unidos se declaró "sorprendido" por la sentencia y defendió a su aliado al calificarlo como un "buen hombre".

"Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder", expresó Trump.

La Administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una "caza de brujas".