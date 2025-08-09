Declaran culpable a adolescente que mató a compañero en colegio

El menor llevó al colegio católico All Saints un cuchillo de caza de 13 centímetros con el que asestó una cuchillada mortal en el corazón a su compañero

Un jurado declaró culpable este viernes en el Tribunal Penal de Sheffield (norte de Inglaterra) a un adolescente de 15 años acusado de matar con una puñalada a un compañero en un colegio de esa ciudad inglesa el pasado 3 de febrero.

El acusado, cuya identidad no se hizo pública por ser menor de edad y al que se declaró culpable de asesinato y de portar un cuchillo, había admitido el homicidio involuntario de la víctima, identificada como Harvey Willgoose, pero negó el asesinato alegando que "perdió los nervios" tras recibir acoso y dijo que no recuerda lo que sucedió.

El menor llevó al colegio católico All Saints un cuchillo de caza de 13 centímetros con el que asestó una cuchillada mortal en el corazón a su compañero, con quien mantuvo una disputa por otra pelea entre otros jóvenes, según detalló la Fiscalía de la Corona en un comunicado.

Ese enfrentamiento previo se intensificó en la red social Snapchat, donde se amenazaron mutuamente.

Las imágenes de seguridad de la escuela mostraron al acusado apuñalando dos veces a Willgoose, una en el pecho y otra en el abdomen.

Los fiscales sostuvieron que se trató de un asesinato y no homicidio ya que el acusado había "ocultado y llevado deliberadamente el cuchillo a la escuela" y "había ignorado previamente la petición de un amigo de entregarle el arma ese día para evitar hacer algo estúpido".

“Esta noche, la familia de un niño pasará otra noche lamentando la pérdida inimaginable de su querido hijo, mientras que la familia del otro niño vivirá con la realidad de que su hijo enfrenta una condena de cadena perpetua por asesinato", dijo el inspector jefe de la policía de South Yorkshire, Joe Hackworthy en un comunicado.

La condena se conocerá en una fecha posterior no detallada por el tribunal.