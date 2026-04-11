Declara Rusia indeseable a la Universidad de Stanford

Rusia ha otorgado este estatus a instituciones y medios de prensa extranjeros, a los que acusa de difundir noticias falsas

La Fiscalía General de Rusia declaró este viernes 'organización indeseable' a la Universidad de Stanford de California, sin explicar los motivos, según consta en la correspondiente lista publicada en su portal oficial.

La decisión de declarar indeseable este centro de altos estudios fue tomada por la Fiscalía General de Rusia.

La Universidad de Stanford, fundada en 1885 en California, es una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.

Esa institución universitaria lleva a cabo estudios académicos sobre Rusia a través de su Center for Russian, East European and Eurasian Studies (CREEES), enfocado en investigación interdisciplinaria, idiomas y cultura.

Sin embargo, suspendió sus programas de intercambio y estudios de pregrado en Rusia y canceló acuerdos de colaboración con entidades rusas en cumplimiento con las sanciones impuestas por Occidente por la guerra en Ucrania.

El año pasado las autoridades rusas declararon "indeseable' a la Universidad de Yale, a la que acusaron de ofrecer en su momento una beca al fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalni y a sus seguidores del Fondo de Lucha contra la Corrupción, declarado extremista en Rusia.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia ha otorgado este estatus a instituciones y medios de prensa extranjeros, a los que acusa de difundir noticias falsas sobre el Ejército ruso y atentar contra la seguridad del Estado.