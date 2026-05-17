Declara OMS emergencia en el Congo y Uganda por brote de ébola

La organización internacional pidió fortalecer las operaciones de vigilancia, prevención y respuesta, además de activar mecanismos nacionales de emergencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por el nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.

La medida fue anunciada este sábado tras consultas con los países afectados y ante la preocupación por el riesgo de propagación internacional de la enfermedad.

Aunque la OMS también mencionó una “emergencia pandémica”, aclaró que el brote todavía no cumple con todos los criterios establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005 para ser considerado oficialmente como pandemia.

Confirman contagios y decenas de muertes por ébola

Entre los factores que llevaron a emitir la alerta internacional se encuentran ocho casos confirmados por laboratorio y 246 casos sospechosos detectados en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Además, autoridades sanitarias reportaron al menos 80 presuntas muertes relacionadas con el brote.

En Uganda también fueron confirmados casos en Kampala, incluida una persona fallecida, sin que exista una conexión aparente entre los contagios detectados en un periodo de apenas 24 horas.

La OMS señaló que ya se documentaron dos casos confirmados en Uganda correspondientes a personas que viajaron desde territorio congoleño.

Autoridades alertan por riesgo de expansión

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África expresaron preocupación por la intensa movilidad de personas entre ambos países, situación que podría facilitar nuevos contagios.

Por ello convocaron una reunión urgente con organismos regionales e internacionales, entre ellos la OMS y agencias sanitarias de EUA, China y Europa.

La organización internacional pidió fortalecer las operaciones de vigilancia, prevención y respuesta, además de activar mecanismos nacionales de emergencia.

OMS pide reforzar rastreo y educación comunitaria

En su declaración, la OMS recomendó involucrar a líderes comunitarios, religiosos y tradicionales para apoyar en la identificación de casos y rastreo de contactos.

También pidió reforzar la educación sobre riesgos sanitarios y ampliar la coordinación internacional para contener el brote.

El ébola es una enfermedad viral que se transmite mediante fluidos corporales y puede provocar fiebre alta, debilidad intensa y hemorragias graves. Según la OMS, la tasa de mortalidad de esta enfermedad oscila entre el 60 % y el 80 %.