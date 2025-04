Decir ‘gracias’ a ChatGPT cuesta millones: CEO Sam Altman

En una revelación que mezcla cortesía con costos tecnológicos, Sam Altman, CEO de OpenAI, compartió que las expresiones comunes de cortesía dirigidas a ChatGPT, como "por favor" y "gracias", han representado para la empresa un gasto de varios millones de dólares.

El comentario surgió tras una interacción reciente en la red social X, donde un usuario preguntó en tono curioso: “¿Cuánto dinero ha perdido OpenAI en electricidad por las llamadas de ‘por favor’ y ‘gracias’ a sus modelos?”. La respuesta de Altman fue breve, pero contundente: “Decenas de millones de dólares bien gastados. Nunca se sabe”.

I wonder how much money OpenAI has lost in electricity costs from people saying “please” and “thank you” to their models.