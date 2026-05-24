Decidiría Trump el domingo si reanuda guerra con Irán

El gobierno de EUA mantiene abierta la posibilidad de reactivar operaciones militares si no se concreta un acuerdo definitivo con Teherán.

El presidente de EUA, Donald Trump, afirmó que podría decidir este domingo si reanudar acciones militares contra Irán, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita frenar el conflicto entre ambos países.

Durante una entrevista telefónica con Axios, Trump explicó que sostendría una reunión con sus principales asesores para analizar la más reciente propuesta enviada por Teherán.

Trump analizará propuesta iraní con sus asesores

El mandatario estadunidense aseguró que las posibilidades de lograr un acuerdo con Irán se encuentran “50/50”, aunque advirtió que el desenlace podría derivar tanto en un pacto diplomático como en una nueva ofensiva militar.

“Podría ser un acuerdo bueno o podríamos hacerlos volar por los aires”, declaró Trump.

De acuerdo con el reporte, en la reunión participarán el enviado especial Steve Witkoff, el asesor Jared Kushner y el vicepresidente J. D. Vance, quienes han encabezado parte de las conversaciones con mediadores internacionales.

Avanzan negociaciones entre EUA e Irán

Funcionarios regionales y un diplomático consultados bajo condición de anonimato señalaron que EUA e Irán estarían cerca de alcanzar un memorando de entendimiento para detener la guerra.

Las fuentes indicaron que Pakistán y Qatar han tenido un papel relevante como mediadores para reducir diferencias entre ambas partes.

Irán aseguró este sábado que las diferencias con Washington comenzaron a disminuir tras nuevas conversaciones diplomáticas celebradas en Teherán.

EUA mantiene presión sobre programa nuclear iraní

A pesar del avance diplomático, EUA reiteró que Irán no puede desarrollar armas nucleares ni mantener reservas de uranio altamente enriquecido.

Rubio también insistió en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto debido a su importancia estratégica para el comercio internacional y el suministro energético mundial.

Mientras continúan las negociaciones, el gobierno de Trump mantiene abierta la posibilidad de reactivar operaciones militares si no se concreta un acuerdo definitivo con Teherán.