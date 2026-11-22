Terrance Cole destacó el trabajo de las fuerzas federales y agencias de inteligencia mexicanas; calificó el arresto como una victoria significativa

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, reconoció la labor de las fuerzas federales y de las agencias de inteligencia mexicanas que participaron en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, detenido el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario estadounidense calificó el arresto como una “victoria significativa” contra una de las organizaciones criminales que, según señaló, ha mantenido actividades de narcotráfico durante décadas.

Cole identificó a Meza Flores como líder de la organización de tráfico de drogas Meza-Flores, vinculada con el grupo de los Beltrán Leyva, y afirmó que sus actividades representaban una amenaza para las comunidades estadounidenses.

“La captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder de la organización de tráfico de drogas Meza Flores, afiliada a los Beltrán Leyva, representa una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México”, escribió.

El titular de la DEA también reconoció a las autoridades mexicanas por la operación y reiteró que la agencia estadounidense mantiene su compromiso de combatir a las organizaciones responsables del tráfico de drogas hacia su territorio.

“La DEA reconoce a las autoridades mexicanas por esta decisiva operación y se mantiene comprometida en desmantelar a las violentas organizaciones criminales responsables de traficar drogas mortales a nuestro país”, expresó.

The capture of Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro,” leader of the Beltrán Leyva-affiliated Meza-Flores drug trafficking organization, represents a significant victory against one of Mexico’s most violent criminal networks. For decades, this organization has fueled bloodshed and instability in Mexico while trafficking deadly drugs, including fentanyl, into the United States, posing a significant threat to American lives and communities. #DEA commends Mexican authorities for this decisive operation and remains committed to dismantling the violent criminal organizations responsible for trafficking deadly drugs into our country. @TheJusticeDept @DEATerryCole @HSTaskForce — DEA HQ (@DEAHQ) November 21, 2026 Capturan a “El Chapo Isidro” y dos presuntos colaboradores La detención de Meza Flores fue resultado de un despliegue de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con apoyo de organismos de inteligencia de México y Estados Unidos. En la misma intervención fueron arrestados Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como presunto operador financiero. Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes. La captura estuvo acompañada de enfrentamientos armados y agresiones contra las fuerzas federales. Posteriormente, se reportaron bloqueos carreteros y vehículos incendiados en distintos puntos de Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también reconoció la actuación de los elementos que participaron en el despliegue y consideró que las detenciones representan un paso importante para la pacificación del estado.