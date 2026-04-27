¿De qué acusarán a Cole Tomas Allen, tirador de la Casa Blanca?

Durante el ataque en la Cena de Corresponsales, un agente resultó herido por impacto de bala en su chaleco antibalas, aunque se reportó fuera de peligro.

El hombre identificado como Cole Tomas Allen, detenido tras el ataque armado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, enfrentará cargos federales relacionados con el intento de asesinato del presidente Donald Trump y otros delitos graves.

Las autoridades de Estados Unidos avanzan en la investigación para definir con precisión el móvil del ataque, ocurrido en Washington D.C., mientras el mandatario participaba en el evento junto a funcionarios y periodistas.

¿De qué delitos será acusado Cole Tomas Allen?

De acuerdo con reportes preliminares, el sospechoso será procesado por intento de asesinato de un presidente, además de otros cargos federales que podrían incluir uso de armas de fuego en un acto violento y agresión contra agentes de seguridad.

Las autoridades han señalado que la acusación final dependerá del resultado de las investigaciones sobre su motivación y posibles objetivos dentro del evento.

También se analiza si el ataque fue dirigido exclusivamente contra Trump o si formaba parte de un plan más amplio contra funcionarios del gobierno presentes en la cena.

¿Qué ocurrió durante el ataque?

El incidente se registró el 25 de abril de 2026 en el hotel Washington Hilton, sede del evento anual, cuando se escucharon disparos cerca del área de seguridad.

El Servicio Secreto evacuó de inmediato a Donald Trump, así como a otros miembros de su administración, mientras el sospechoso era detenido en el lugar.

Durante el ataque, un agente resultó herido por impacto de bala en su chaleco antibalas, aunque se reportó fuera de peligro.

El hecho es investigado como un posible acto de violencia política, en un contexto de creciente tensión en Estados Unidos.

¿Quién es Cole Tomas Allen, tirador en la Cena de Corresponsales?

Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California, fue identificado como el presunto responsable del ataque.

De acuerdo con las investigaciones, habría actuado solo y dejó escritos en los que expresaba críticas hacia el gobierno de Trump, lo que podría ayudar a esclarecer su motivación.

Además, autoridades analizan dispositivos electrónicos y testimonios para determinar si existieron cómplices o planeación previa.

Investigación sigue en curso

El caso continúa bajo revisión de agencias federales, que buscan establecer todos los elementos necesarios para formalizar la acusación y llevar al sospechoso ante la justicia.