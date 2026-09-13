De la Espriella dona su primer salario a hogares geriátricos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó parte de su primer salario a dos hogares geriátricos afectados por el terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destinó su primer salario como mandatario a apoyar a dos hogares geriátricos del municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío, una de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Durante una visita a los hogares Consentidos de Jesús y Santo Domingo Savio, el mandatario hizo entrega de recursos destinados a estas instituciones, que atienden a adultos mayores en el municipio.

La Presidencia no detalló cuánto recibió cada uno de los dos establecimientos. Sin embargo, una de las imágenes difundidas sobre la visita muestra un cheque gigante por 15,979,307.80 pesos colombianos, equivalentes a unos 5,200 dólares, a nombre del Hogar Consentidos de Jesús.

El salario presidencial ronda los 52 millones de pesos

El sueldo mensual del presidente colombiano es de aproximadamente 52 millones de pesos, unos 16,900 dólares. Por ello, el monto que aparece en el cheque corresponde únicamente a una parte de esa remuneración.

La Presidencia no precisó cómo se distribuyó el resto del dinero entre las dos instituciones beneficiadas durante la visita.

De la Espriella había anunciado durante su campaña que no conservaría el salario correspondiente a su cargo y afirmó que continuará con esa decisión durante todo su mandato.

Durante su recorrido por los hogares geriátricos, el presidente señaló que cada mes, una vez recibido el pago correspondiente a su cargo, buscará destinarlo a distintas regiones del país para respaldar obras y proyectos sociales.

“Yo prometí en mi campaña que no iba a cobrar el sueldo de Presidente. Y todos los meses, cuando me llegue el pago, voy a ir a una región de Colombia a entregarlo para ayudar a obras tan importantes y tan trascendentales como esta de cuidar a nuestros viejitos”, afirmó.

Gobierno anuncia mejoras para hogar geriátrico

Durante su visita al Hogar Geriátrico Santo Domingo Savio, De la Espriella también informó que el Gobierno dará prioridad a las adecuaciones que necesita el inmueble.

Entre las obras contempladas se encuentra la intervención de la cocina, además de otros trabajos necesarios para mejorar las condiciones de las instalaciones.

Quimbaya fue uno de los municipios impactados por el terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en el departamento del Chocó.

El movimiento telúrico ocasionó daños en distintas regiones de Colombia y dejó 331 muertos y 466,345 damnificados en todo el país. Ante esta situación, el Gobierno mantiene las labores de atención y reconstrucción en las zonas afectadas.

La visita a los hogares geriátricos formó parte de la agenda presidencial en el eje cafetero. Durante su recorrido por la región, el mandatario también informó el viernes que la Federación Nacional de Cafeteros destinará 15,000 millones de pesos, alrededor de 3.7 millones de dólares, para apoyar a 5,000 productores afectados por el terremoto.