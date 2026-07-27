Daniel Noboa viaja a Perú para investidura de Fujimori

Fujimori asumirá la Presidencia después de imponerse en la segunda vuelta electoral por una diferencia inferior a 50 mil votos frente a Roberto Sánchez

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio a Lima para participar en la investidura de Keiko Fujimori, quien asumirá el martes la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031.

La visita fue formalizada mediante un decreto ejecutivo emitido por el Gobierno ecuatoriano, en el que el desplazamiento fue definido como un acto oficial de representación destinado a fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países.

Ecuador prepara una nueva agenda con Perú

Noboa declaró en comisión de servicios a los integrantes de la comitiva que lo acompañarán durante el viaje. La delegación estará conformada por funcionarios de ministerios, secretarías y otras dependencias relacionadas con la agenda presidencial, aunque sus nombres todavía no fueron revelados.

La investidura marcará el primer encuentro oficial entre Noboa y Fujimori como mandatarios, en un momento en el que Ecuador y Perú buscan ampliar la coordinación en temas estratégicos para su extensa zona fronteriza.

El presidente ecuatoriano confirmó que ya mantuvo conversaciones con la próxima mandataria peruana y señaló que la seguridad fronteriza y la cooperación energética serán dos asuntos prioritarios durante la nueva etapa bilateral.

Ambos gobiernos también mantienen mecanismos de trabajo conjunto en comercio, infraestructura, movilidad, salud, educación y desarrollo de las comunidades limítrofes, además de acciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas.

“Una oportunidad histórica para avanzar juntos”, expresó Noboa después de confirmarse el triunfo electoral de Fujimori, al considerar que la región atraviesa una nueva etapa de liderazgo.

Keiko Fujimori iniciará un mandato de cinco años

Fujimori asumirá la Presidencia después de imponerse en la segunda vuelta electoral por una diferencia inferior a 50 mil votos frente a Roberto Sánchez. Su victoria llegó en su cuarto intento por alcanzar el Gobierno peruano.

La nueva presidenta enfrentará un escenario político dividido, aunque Fuerza Popular obtuvo la presidencia del Senado mediante una alianza con Renovación Popular, resultado que podría facilitar las primeras negociaciones legislativas de su administración.

Hasta el momento no se ha confirmado si Noboa y Fujimori sostendrán una reunión bilateral privada durante la visita, pero la coincidencia en Lima permitirá avanzar en los primeros contactos entre sus equipos de gobierno.

Mandatarios acompañarán la transmisión de poder

La ceremonia reunirá a diversos líderes internacionales, entre ellos los presidentes Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; y Nasry Asfura, de Honduras.

También está prevista la asistencia del rey Felipe VI de España, además de representantes diplomáticos y delegaciones de distintos países que acompañarán el inicio del nuevo Gobierno peruano.